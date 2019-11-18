Голос Америки: Соціологічні опитування в США щодо тиску Трампа на Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – згідно з останніми опитуваннями ABC, 70% американців вважають неправильним рішення президента США Дональда Трампа вимагати від Володимира Зеленського провести розслідування проти Джо Байдена.
Також у випуску:
Дострокові парламентські вибори, новий уряд і ЦВК – з такими вимогами тисячі людей знову вийшли на масову демонстрацію у Грузії.
Поліція Гонконгу штурмом взяла кампус політехнічного університету, де в останні дні забарикадувалися протестуючі.
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