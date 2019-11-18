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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Голос Америки: Соціологічні опитування в США щодо тиску Трампа на Зеленського

      Голос Америки 46 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – згідно з останніми опитуваннями ABC, 70% американців вважають неправильним рішення президента США Дональда Трампа вимагати від Володимира Зеленського провести розслідування проти Джо Байдена.

      Також у випуску:

      Дострокові парламентські вибори, новий уряд і ЦВК – з такими вимогами тисячі людей знову вийшли на масову демонстрацію у Грузії.

      Поліція Гонконгу штурмом взяла кампус політехнічного університету, де в останні дні забарикадувалися протестуючі.

      У "Нафтогазі" отримали лист "Газпрому" про продовження транзитного контракту
      18 листопада
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      Теги: Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Голос Америки
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