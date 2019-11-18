Голос Америки: Соціологічні опитування в США щодо тиску Трампа на Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – згідно з останніми опитуваннями ABC, 70% американців вважають неправильним рішення президента США Дональда Трампа вимагати від Володимира Зеленського провести розслідування проти Джо Байдена.

Також у випуску: Дострокові парламентські вибори, новий уряд і ЦВК – з такими вимогами тисячі людей знову вийшли на масову демонстрацію у Грузії. Поліція Гонконгу штурмом взяла кампус політехнічного університету, де в останні дні забарикадувалися протестуючі.