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      Голос Америки: Соперник Трампа на выборах сделал громкое заявление относительно Украины

      Голос Америки 98 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывший вице-президент США Джозеф Байден пообещал сделать Украину приоритетом своей внешней политики, если выиграет президентские выборы 2020 года. Четыре пункта своей программы относительно Украины он обнародовал на опрос кандидата в президенты Советом по международным отношениям США.

      Также в выпуске:

      Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей социальной сети.

      История об американке, которая пошла покупать обувь дочери, но купила всю продукцию магазина для бедных.

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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