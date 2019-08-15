Голос Америки: Соперник Трампа на выборах сделал громкое заявление относительно Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывший вице-президент США Джозеф Байден пообещал сделать Украину приоритетом своей внешней политики, если выиграет президентские выборы 2020 года. Четыре пункта своей программы относительно Украины он обнародовал на опрос кандидата в президенты Советом по международным отношениям США.

Также в выпуске: Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей социальной сети. История об американке, которая пошла покупать обувь дочери, но купила всю продукцию магазина для бедных.

Источник: 24 канал