Голос Америки: Соперник Трампа на выборах сделал громкое заявление относительно Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывший вице-президент США Джозеф Байден пообещал сделать Украину приоритетом своей внешней политики, если выиграет президентские выборы 2020 года. Четыре пункта своей программы относительно Украины он обнародовал на опрос кандидата в президенты Советом по международным отношениям США.
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Источник: 24 канал
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