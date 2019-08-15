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      Голос Америки: Суперник Трампа на виборах зробив гучну заяву щодо України

      Голос Америки 208 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній віце-президент США Джозеф Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом своєї зовнішньої політики, якщо виграє президентські вибори 2020 року. Чотири пункти своєї програми стосовно України він оприлюднив на опитування кандидаті у президенти Радою з міжнародних відносин США.

      Також у випуску: 

      Компанія Facebook залучала сотні підрядників для розшифровки голосових повідомлень користувачів соціальної мережі.

      Історія про американку, яка пішла купувати взуття доньці, але купила всю продукцію магазину для бідних.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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