Голос Америки: Суперник Трампа на виборах зробив гучну заяву щодо України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній віце-президент США Джозеф Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом своєї зовнішньої політики, якщо виграє президентські вибори 2020 року. Чотири пункти своєї програми стосовно України він оприлюднив на опитування кандидаті у президенти Радою з міжнародних відносин США.

Також у випуску: Компанія Facebook залучала сотні підрядників для розшифровки голосових повідомлень користувачів соціальної мережі. Історія про американку, яка пішла купувати взуття доньці, але купила всю продукцію магазину для бідних.

Джерело: 24 канал