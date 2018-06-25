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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Состоится ли встреча между Трампом и Путиным

Голос Америки 19 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – советник по вопросам национальной безопасности Белого Дома Джон Болтон этой неделе поедет в Москву для подготовки возможной встречи между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Также в выпуске:

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отправил в Москву официальную просьбу о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

В ближайшее время НАТО может расшириться до 30 стран-членов Альянса.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Голос Америки
Источник: 24 канал
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