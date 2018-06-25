Голос Америки. Состоится ли встреча между Трампом и Путиным

Голос Америки. Состоится ли встреча между Трампом и ПутинымГолос Америки 19 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – советник по вопросам национальной безопасности Белого Дома Джон Болтон этой неделе поедет в Москву для подготовки возможной встречи между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
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В ближайшее время НАТО может расшириться до 30 стран-членов Альянса.
Источник: 24 канал
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