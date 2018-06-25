Голос Америки. Чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним

У свіжому випуску "Голос Америки" – радник з питань національної безпеки Білого Дому Джон Болтон цього тижня поїде до Москви для підготовки можливої зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом та його російським колегою Володимиром Путіним.

Також у випуску: Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд відправив до Москви офіційне прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова. Найближчим часом НАТО може розширитись до 30 країн-членів Альянсу.