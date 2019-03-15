Голос Америки. Спецзаседание Совбеза ООН относительно годовщины аннексии Крыма

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в пятую годовщину российской аннексии Крыма Совет Безопасности ООН провел специальное заседание. Представитель США заверил, что Вашингтон не пойдет на смягчение санкций и будет продолжать давить на Россию.

Также в выпуске: Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за открытой агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В Новой Зеландии злоумышленники расстреляли людей в двух мечетях. Этот жуткий инцидент вызвал неоднозначную реакцию у мировых лидеров, которые уверяют, что подобным проявлениям религиозной ненависти, нетерпимости и агрессии нет места в цивилизованном мире.