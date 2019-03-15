23:59
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин Петух. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, сегодня
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Голос Америки. Спецзаседание Совбеза ООН относительно годовщины аннексии Крыма

      Голос Америки 21 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в пятую годовщину российской аннексии Крыма Совет Безопасности ООН провел специальное заседание. Представитель США заверил, что Вашингтон не пойдет на смягчение санкций и будет продолжать давить на Россию.

      Также в выпуске:

      Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за открытой агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

      В Новой Зеландии злоумышленники расстреляли людей в двух мечетях. Этот жуткий инцидент вызвал неоднозначную реакцию у мировых лидеров, которые уверяют, что подобным проявлениям религиозной ненависти, нетерпимости и агрессии нет места в цивилизованном мире.

      blog_ava
      Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      сегодня
      5831
      Теги: Аннексия Крыма Новости России ООН Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      сегодня , 21:03 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      Наталя Боднар 82
      События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      сегодня , 20:02 События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      Андрій Шляхтін 829
      Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      сегодня , 18:57 Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      Ірина Лаб'як 5830
      Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      сегодня , 18:01 Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      Євгенія Мазур 570
      Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      сегодня , 17:00 Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      Блог Соцмережі 1619
      Голос Америки. Какие последствия будет иметь ультиматум Путина в отношении США
       4 октября 2016 , 00:29 1
      Голос Америки. Сенсационные заявления министра финансов Украины на международном форуме
       13 июля 2015 , 23:55
      Голос Америки. Что ожидать Украине от новой власти Канады?
       20 октября 2015 , 23:45
      "Голос Америки". США выделяет деньги на свою безопасность и оборону Украины
       1 мая 2015 , 23:31
      Голос Америки: Могут ли независимые кандидаты от третьих партий иметь успех на выборах в США
       7 февраля , 23:44
      Голос Америки: Как в США отреагировали на то, что Северная Корея восстанавливает ядерные объекты
       7 марта , 00:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук