Голос Америки. Спецзаседание Совбеза ООН относительно годовщины аннексии Крыма
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в пятую годовщину российской аннексии Крыма Совет Безопасности ООН провел специальное заседание. Представитель США заверил, что Вашингтон не пойдет на смягчение санкций и будет продолжать давить на Россию.
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В Новой Зеландии злоумышленники расстреляли людей в двух мечетях. Этот жуткий инцидент вызвал неоднозначную реакцию у мировых лидеров, которые уверяют, что подобным проявлениям религиозной ненависти, нетерпимости и агрессии нет места в цивилизованном мире.
Источник: 24 канал
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