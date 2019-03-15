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      Голос Америки. Спецзасідання Радбезу ООН щодо річниці анексії Криму

      Голос Америки 52 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – в п'яту річницю російської анексії Криму Рада Безпеки ООН провела спеціалье засідання. Представник США запевнив, що Вашингтон не піде на помякшення санкцій і буде продовжувати давити на Росію.

      Також у випуску: 

      Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми громадян Росії через відкриту агресію у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

      У Новій Зеландії зловмисники розстріляли людей у двох мечетях. Цей моторошний інцидент викликав неоднозначну реакцію у світових лідерів, які запевняють, що подібним проявам релігійної ненависті, нетерпимості та агресії немає місця в цивілізованому світі.

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      Теги: Голос Америки Анексія Криму Новини Росії ООН
      Джерело: 24 канал
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