Голос Америки. США будут поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии
В свежем выпуске Голос Америки – Сенатский комитет по международным отношениям принял двухпартийную резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Крыма Россией. Поддержка со стороны США суверенитета Украины является полной.
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Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию уважать принципы, которых сама же Россия, как заявляет, придерживается.
Сенаторы США так и не озвучили, о чем именно разговаривали Трамп и Путин на частной встрече.
Источник: 24 канал
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