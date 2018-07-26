Голос Америки. США будут поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии

В свежем выпуске Голос Америки – Сенатский комитет по международным отношениям принял двухпартийную резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Крыма Россией. Поддержка со стороны США суверенитета Украины является полной.

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Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию уважать принципы, которых сама же Россия, как заявляет, придерживается.

Сенаторы США так и не озвучили, о чем именно разговаривали Трамп и Путин на частной встрече.