Голос Америки. США будуть підтримувати Україну у протистоянні російській агресії
У свіжому випуску Голос Америки – Сенатський комітет з міжнародних відносин прийняв двопартійну резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Криму Росією. Підтримка з боку США суверенітету України є цілковитою.
Також у випуску:
Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію поважати принципи, яких сама ж Росія, як заявляє, дотримується.
Сенатори США так не озвучили, про що саме розмовляли Трамп та Путін на приватній зустрічі.
Джерело: 24 канал
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