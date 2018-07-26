Голос Америки. США будуть підтримувати Україну у протистоянні російській агресії

У свіжому випуску Голос Америки – Сенатський комітет з міжнародних відносин прийняв двопартійну резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Криму Росією. Підтримка з боку США суверенітету України є цілковитою.

Також у випуску:

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію поважати принципи, яких сама ж Росія, як заявляє, дотримується.

Сенатори США так не озвучили, про що саме розмовляли Трамп та Путін на приватній зустрічі.