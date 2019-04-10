Голос Америки: США будут помогать Украине, в независимости от результатов выборов
В свежем выпуске "Голоса Америки" – государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат поддерживать Украину, кто бы ни стал ее президентом.
Также в выпуске:
Президент США Дональд Трамп назвал попыткой переворота расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Источник: 24 канал
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