Голос Америки: США будут помогать Украине, в независимости от результатов выборов

В свежем выпуске "Голоса Америки" – государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат поддерживать Украину, кто бы ни стал ее президентом.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп назвал попыткой переворота расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Источник: 24 канал