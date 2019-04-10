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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: США будуть допомагати Україні, в незалежності від результатів виборів

      Голос Америки 20 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – державний секретар США Майк Помпео заявив, що США продовжать підтримувати Україну, хто б не став її президентом.

      Також у випуску:

      Президент США Дональд Трамп назвав спробою перевороту розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори у 2016 році.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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