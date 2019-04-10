Голос Америки: США будуть допомагати Україні, в незалежності від результатів виборів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – державний секретар США Майк Помпео заявив, що США продовжать підтримувати Україну, хто б не став її президентом.
Також у випуску:
Президент США Дональд Трамп назвав спробою перевороту розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори у 2016 році.
Джерело: 24 канал
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