Голос Америки: США будуть допомагати Україні, в незалежності від результатів виборів

У свіжому випуску "Голосу Америки" – державний секретар США Майк Помпео заявив, що США продовжать підтримувати Україну, хто б не став її президентом.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп назвав спробою перевороту розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори у 2016 році.

Джерело: 24 канал