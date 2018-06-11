Голос Америки. США добавили в санкционный список компании России за преступную кибердеятельность

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в официальном сообщении министерства финансов США говорится, что эти лица и компании работая на ФСБ способствовали наращиванию кибервозможностей России.

Также в выпуске: Украинский конгрессный комитет Америки призвал к однодневной голодовке в знак поддержки Сенцова.



Бездомные чернобыльские собаки находят приемных родителей в Америке.