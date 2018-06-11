Голос Америки. США додали до санкційного списку російські компанії за злочинну кібердіяльність

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в офіційному повідомленні міністерства фінансів США йдеться про те, що ці особи та компанії працюючи на ФСБ сприяли нарощенню кіберможливостей Росії.

Також у випуску: Український конгресовий комітет Америки закликав до одноденного голодування на знак підтримки Сенцова. Бездомні чорнобильські собаки знаходять прийомних батьків в Америці.