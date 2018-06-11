Голос Америки. США додали до санкційного списку російські компанії за злочинну кібердіяльність
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в офіційному повідомленні міністерства фінансів США йдеться про те, що ці особи та компанії працюючи на ФСБ сприяли нарощенню кіберможливостей Росії.
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Джерело: 24 канал
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