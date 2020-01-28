Голос Америки: США готовит самолеты в Китай для эвакуации своих граждан

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США подтвердили пять случаев заражения коронавирусом. Из-за этого власти решили отправить самолеты для эвакуации своих граждан с пораженных вирусом территорий.

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