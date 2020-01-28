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      Голос Америки: США готовит самолеты в Китай для эвакуации своих граждан

      Голос Америки 36 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США подтвердили пять случаев заражения коронавирусом. Из-за этого власти решили отправить самолеты для эвакуации своих граждан с пораженных вирусом территорий.

      Также в выпуске:

      В Сенате команда защиты президента Дональда Трампа подытожила свои аргументы. По словам адвоката, глава США постоянно оставался в рамках своих полномочий.

      Дональд Трампа обнародовал Ближневосточный мирный план.

      Хельсинкская комиссия Конгресса США провела слушания на тему "Состояние прав человека в Крыму" с участием Олега Сенцова.

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      Теги: Новости США Коронавирус 2020 Китай Голос Америки
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