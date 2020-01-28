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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      Голос Америки: США готує літаки в Китай для евакуації своїх громадян

      Голос Америки 35 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США підтвердили п'ять випадків зараження коронавірусом. Через це влада вирішила відправити літаки для евакуації своїх громадян з уражених вірусом територій.

      Також у випуску:

      У Сенаті команда захисту президента Дональда Трампа підсумувала свої аргументи. За словами адвоката, глава США постійно залишався у рамках своїх повноважень.

      Дональд Трампа оприлюднив Близькосхідний мирний план.

      Гельсінська комісія в Конгресі США провела слухання на тему "Стан прав людини в Криму" за участю Олега Сенцова.

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      Теги: Новини США Голос Америки Китай Коронавірус 2020
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