Голос Америки: США готує літаки в Китай для евакуації своїх громадян
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США підтвердили п'ять випадків зараження коронавірусом. Через це влада вирішила відправити літаки для евакуації своїх громадян з уражених вірусом територій.
Також у випуску:
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