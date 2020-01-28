Голос Америки: США готує літаки в Китай для евакуації своїх громадян

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США підтвердили п'ять випадків зараження коронавірусом. Через це влада вирішила відправити літаки для евакуації своїх громадян з уражених вірусом територій.

Також у випуску: У Сенаті команда захисту президента Дональда Трампа підсумувала свої аргументи. За словами адвоката, глава США постійно залишався у рамках своїх повноважень. Дональд Трампа оприлюднив Близькосхідний мирний план. Гельсінська комісія в Конгресі США провела слухання на тему "Стан прав людини в Криму" за участю Олега Сенцова.