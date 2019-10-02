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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Голос Америки: США готовы продать Украине "Джавелинов" на сумму 39 миллионов долларов

      Голос Америки 29 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Государственный департамент США уведомил Конгресс об одобрении продажи Украине ракет для противотанковых систем "Джавелин" на сумму в 39 миллионов долларов. Речь идет о 150 ракетах и двух спусковых учреждениях.

      Также в выпуске:

      Демократы пытаются выиграть выборы-2020 с помощью импичмента, – президент Трамп.

      Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским.

      Сенаторы США призвали Трампа ввести новые санкции против России.

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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки Джавелин Оружие
      Источник: 24 канал
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