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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Голос Америки: США готові продати Україні "Джавеліни" на суму 39 мільйонів доларів

      Голос Америки 79 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Державний департамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Україні ракет для протитанкових систем "Джавелін" на суму у 39 мільйонів доларів. Йдеться про 150 ракет та дві спускові установи.

      Також у випуску:

      Демократи намагаються виграти вибори-2020 за допомогою імпічменту, – президент Трамп.

      Помпео підтвердив, що був присутній під час розмови Трампа з Зеленським. 

      Сенатори США закликали Трампа запровадити нові санкції проти Росії.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Зброя Джавелін
      Джерело: 24 канал
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