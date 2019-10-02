Голос Америки: США готові продати Україні "Джавеліни" на суму 39 мільйонів доларів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Державний департамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Україні ракет для протитанкових систем "Джавелін" на суму у 39 мільйонів доларів. Йдеться про 150 ракет та дві спускові установи.
Також у випуску:
Демократи намагаються виграти вибори-2020 за допомогою імпічменту, – президент Трамп.
Помпео підтвердив, що був присутній під час розмови Трампа з Зеленським.
Сенатори США закликали Трампа запровадити нові санкції проти Росії.
Джерело: 24 канал
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