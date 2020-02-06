Голос Америки: США о земельной реформе в Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США считают, что земельная реформа крайне необходима. Она даст агропромышленности лучшие условия для развития. Это не радикальные, а постепенные изменения. Также очень хорошо, что этот закон отдает сильное предпочтение гражданам Украины.

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Дональд Трамп празднует свою победу в процессе импичмента. Сенат США оправдал президента по обеим статьям обвинения, которые были выдвинуты ему палатой представителей.

Все сенаторы демократы проголосовали за импичмент президента Трампа, но их голосов не хватило, чтобы сместить его с должности.