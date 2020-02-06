00:13
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Голос Америки: США о земельной реформе в Украине

      Голос Америки 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США считают, что земельная реформа крайне необходима. Она даст агропромышленности лучшие условия для развития. Это не радикальные, а постепенные изменения. Также очень хорошо, что этот закон отдает сильное предпочтение гражданам Украины.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп празднует свою победу в процессе импичмента. Сенат США оправдал президента по обеим статьям обвинения, которые были выдвинуты ему палатой представителей.

      Все сенаторы демократы проголосовали за импичмент президента Трампа, но их голосов не хватило, чтобы сместить его с должности.

      Что такое нервная булимия: основные симптомы и в чем заключается опасность
      6 февраля
      1137
      Теги: Рынок земли Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      6 февраля , 22:39 Главные новости 6 февраля: стычки вокруг рынка земли, как Дубилет считал украинцев
      Ірина Кошанська 102
      6 февраля , 22:00 Время разорвать с прошлым: я - за рынок земли!
      Дмитро Кулеба 136
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      100
      6 февраля , 20:33 От Мадуро до Путина: топ современных мировых диктаторов
      Анатолій Максимов 130
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук