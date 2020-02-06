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      Голос Америки: США про земельну реформу в Україні

      Голос Америки 97 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США вважають, що земельна реформа дуже необхідна. Вона дасть агропромисловості кращі умови для розвитку. Це не радикальні, а поступові зміни. Також дуже добре, що цей закон надає сильну перевагу громадянам України.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп святкує свою перемогу у процесі імпічменту. Сенат США виправдав президента за обома статтями обвинувачення, які були висунуті йому палатою представників.

      Усі сенатори демократи проголосували за імпічмент президента Трампа, але їх голосів не вистачило, аби усунути його з посади.

      10 фраз, яких варто уникати, якщо ви хочете виховати стійку дитину
      6 лютого
      3121
      Теги: Ринок землі Голос Америки Новини США
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