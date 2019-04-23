Голос Америки: США официально поздравили Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – США сохранят твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международных границ и будут продолжать стоять на стороне Украины.
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Источник: 24 канал
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