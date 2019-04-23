00:26
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Голос Америки: США официально поздравили Зеленского

      Голос Америки 47 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – США сохранят твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международных границ и будут продолжать стоять на стороне Украины.

      Также в выпуске:

      Террористическая группировка "Исламское Государство" взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке.

      Почему праздник День Земли является одним из важнейших для нашего общества сегодня.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      23 апреля
      890012
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      23 апреля , 23:35 Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      Леонід Остальцев 31
      Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      23 апреля , 22:11 Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      551
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 апреля , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 316
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      283
      Как Россия следила за выборами в Украине: главные заявления и публикации
      23 апреля , 21:40 Как Россия следила за выборами в Украине: главные заявления и публикации
      Світлана Попова 900
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук