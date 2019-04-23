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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Голос Америки: США офіційно привітали Зеленського

      Голос Америки 75 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – США зберігатимуть тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародних кордонів і продовжуватимуть стояти на боці України.

      Також у випуску:

      Терористичне угруповання "Ісламська Держава" взяло відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.

      Чому свято День Землі є одним із найважливіших для нашого суспільства сьогодні.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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