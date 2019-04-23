Голос Америки: США офіційно привітали Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – США зберігатимуть тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародних кордонів і продовжуватимуть стояти на боці України.

Також у випуску: Терористичне угруповання "Ісламська Держава" взяло відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці. Чому свято День Землі є одним із найважливіших для нашого суспільства сьогодні.

Джерело: 24 канал