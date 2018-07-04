Голос Америки. США отмечают 242 день своего рождения

В свежем выпуске "Голос Америки" – в среду, 4 июля, США отмечают 242 день своего рождения. Это праздник свободы и демократии, которая в последнее время проходит испытание на стойкость.

Также в выпуске:

Сенатский комитет по разведке поддержал выводы трех розвидагенций США, которые указывали на то, что Россия хотела помочь Трампу стать президентом, вмешавшись в выборы 2016 года.

Россия может улучшить отношения с США – если не будет вмешиваться в промежуточные выборы в ноябре 2018 – сенатор.