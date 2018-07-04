Голос Америки. США відзначають 242 день свого народження

У свіжому випуску "Голос Америки" – у середу, 4 липня, США відзначають 242 день свого народження. Це свято свободи та демократії, яка останнім часом проходить випробування на стійкість.

Також у випуску: Сенатський комітет із розвідки підтримав висновки трьох розвідагенцій США, які вказували на те, що Росія хотіла допомогти Трампу стати президентом, втрутившись у вибори 2016 року. Росія може покращити відносини зі США – якщо не буде втручатися у проміжні вибори у листопаді 2018 – сенатор.