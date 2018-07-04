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00:24, 4 липня
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Голос Америки. США відзначають 242 день свого народження

Голос Америки 31 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – у середу, 4 липня, США відзначають 242 день свого народження. Це свято свободи та демократії, яка останнім часом проходить випробування на стійкість.

Також у випуску:

Сенатський комітет із розвідки підтримав висновки трьох розвідагенцій США, які вказували на те, що Росія хотіла допомогти Трампу стати президентом, втрутившись у вибори 2016 року.

Росія може покращити відносини зі США – якщо не буде втручатися у проміжні вибори у листопаді 2018 – сенатор. 

Теги: Новини Росії Новини США Голос Америки Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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