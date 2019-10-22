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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Голос Америки: США передали Украине два мощных военных катера

      Голос Америки 26 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Одессу прибыли два военных катера ,которые США передали украинским ВМС. Церемония передачи состоялась еще в прошлом году, но только сейчас их транспортировали в Украину. Оба корабля способны выходить в море при мощных штормах и вести огонь.

      Также в выпуске:

      Миллионные демонстрации в Лондоне из-за Брекзита – подробности.

      Что делает НБУ, чтобы вернуть деньги, украденные из украинских банков олигархами?

      В чем главная проблема для журналистов и журналистики в Украине?

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      Теги: Новости политики Голос Америки Новости США Новости Украины
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