Голос Америки: США передали Украине два мощных военных катера
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Одессу прибыли два военных катера ,которые США передали украинским ВМС. Церемония передачи состоялась еще в прошлом году, но только сейчас их транспортировали в Украину. Оба корабля способны выходить в море при мощных штормах и вести огонь.
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