Голос Америки: США передали Украине два мощных военных катера

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Одессу прибыли два военных катера ,которые США передали украинским ВМС. Церемония передачи состоялась еще в прошлом году, но только сейчас их транспортировали в Украину. Оба корабля способны выходить в море при мощных штормах и вести огонь.

Также в выпуске: Миллионные демонстрации в Лондоне из-за Брекзита – подробности. Что делает НБУ, чтобы вернуть деньги, украденные из украинских банков олигархами? В чем главная проблема для журналистов и журналистики в Украине?