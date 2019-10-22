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      Голос Америки: США передали Україні два потужних військових катера

      Голос Америки 126 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Одесу прибули два військових катера ,які США передали українським ВМС. Церемонія передачі відбулася ще минулого року, але лише зараз їх транспортували до України. Обидва кораблі здатні виходити у море при потужних штормах та вести вогонь.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини політики Голос Америки Новини України Новини США
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