Голос Америки: США передали Україні два потужних військових катера
У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Одесу прибули два військових катера ,які США передали українським ВМС. Церемонія передачі відбулася ще минулого року, але лише зараз їх транспортували до України. Обидва кораблі здатні виходити у море при потужних штормах та вести вогонь.
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