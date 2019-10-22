Голос Америки: США передали Україні два потужних військових катера

У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Одесу прибули два військових катера ,які США передали українським ВМС. Церемонія передачі відбулася ще минулого року, але лише зараз їх транспортували до України. Обидва кораблі здатні виходити у море при потужних штормах та вести вогонь.

Також у випуску: Мільйонні демонстрації у Лондоні через Брекзит – подробиці. Що робить НБУ, щоб повернути гроші, вкрадені з українських банків олігархами? У чому головна проблема для журналістів та журналістики в Україні?