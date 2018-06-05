Голос Америки. США призвали Украину принять закон о создании Антикоррупционного суда
В свежем выпуске программы "Голос Америки", Вашингтон призвал Киев учесть требования МВФ в законе об Антикоррупционном суде, ведь создание такой структуры – это весомый шаг, который может сделать власть Украины в этом направлении.
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Источник: 24 канал
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