Голос Америки. США закликали Україну прийняти закон про створення Антикорупційного суду
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Вашингтон закликав Київ врахувати вимоги МВФ у законі про Антикорупційний суд, адже створення такої структури – це вагомий крок, який може зробити влада України в цьому напрямку.
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Джерело: 24 канал
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