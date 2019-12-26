Голос Америки: США резко отреагировали на запуск железнодорожного сообщения Крым – Россия
В свежем выпуске "Голоса Америки" – США назвали открытие железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией дерзким неуважением. Они отметили, что этот шаг является вызывающим неуважением к суверенитету Украины.
Также в выпуске:
В США встал вопрос отселения целых районов из-за их вероятного подтопления в будущем.
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