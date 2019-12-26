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      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      Голос Америки: США резко отреагировали на запуск железнодорожного сообщения Крым – Россия

      Голос Америки 82 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – США назвали открытие железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией дерзким неуважением. Они отметили, что этот шаг является вызывающим неуважением к суверенитету Украины.

      Также в выпуске:

      В США встал вопрос отселения целых районов из-за их вероятного подтопления в будущем.

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости России Крымский мост Голос Америки
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