Голос Америки: США різко відреагували на запуск залізничного сполучення Крим – Росія
У свіжому випуску "Голосу Америки" – США назвали відкриття залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією зухвалою неповагою. Вони наголосили, що цей крок є зухвалою неповагою до суверенітету України.
Також у випуску:
У США постало питання відселення цілих районів через їх ймовірне підтоплення у майбутньому.
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