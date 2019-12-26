Голос Америки: США різко відреагували на запуск залізничного сполучення Крим – Росія

У свіжому випуску "Голосу Америки" – США назвали відкриття залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією зухвалою неповагою. Вони наголосили, що цей крок є зухвалою неповагою до суверенітету України.

Також у випуску: У США постало питання відселення цілих районів через їх ймовірне підтоплення у майбутньому.