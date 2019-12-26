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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Голос Америки: США різко відреагували на запуск залізничного сполучення Крим – Росія

      Голос Америки 56 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – США назвали відкриття залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією зухвалою неповагою. Вони наголосили, що цей крок є зухвалою неповагою до суверенітету України.

      Також у випуску:

      У США постало питання відселення цілих районів через їх ймовірне підтоплення у майбутньому. 

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини Росії Новини США Кримський міст
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