Голос Америки: США усиливают соглашение, помогающее Украине сдерживать агрессию России
В свежем выпуске "Голоса Америки" – оборонный бюджет США в этом году самый большой за последние пять лет и составляет 738 миллиардов долларов. Кроме военной помощи Украине, в нем предусмотрены средства на поддержку международного соглашения об открытом небе.
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