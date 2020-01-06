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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Голос Америки: США усиливают соглашение, помогающее Украине сдерживать агрессию России

      Голос Америки 57 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – оборонный бюджет США в этом году самый большой за последние пять лет и составляет 738 миллиардов долларов. Кроме военной помощи Украине, в нем предусмотрены средства на поддержку международного соглашения об открытом небе.

      Также в выпуске:

      Посольство США в Киеве поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса.

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      6 января
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      Теги: Бюджет Новости США Голос Америки
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