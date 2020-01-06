Голос Америки: США усиливают соглашение, помогающее Украине сдерживать агрессию России

В свежем выпуске "Голоса Америки" – оборонный бюджет США в этом году самый большой за последние пять лет и составляет 738 миллиардов долларов. Кроме военной помощи Украине, в нем предусмотрены средства на поддержку международного соглашения об открытом небе.

Также в выпуске: Посольство США в Киеве поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса.