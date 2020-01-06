Голос Америки: США посилюють угоду, що допомагає Україні стримувати агресію Росії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – оборонний бюджет США цьогоріч найбільший за минулі п'ять років і становить 738 мільярдів доларів. Окрім військової допомоги Україні, у ньому передбачені кошти на підтримку міжнародної угоди про відкрите небо.
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