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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Голос Америки: США посилюють угоду, що допомагає Україні стримувати агресію Росії

      Голос Америки 109 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – оборонний бюджет США цьогоріч найбільший за минулі п'ять років і становить 738 мільярдів доларів. Окрім військової допомоги Україні, у ньому передбачені кошти на підтримку міжнародної угоди про відкрите небо.

      Також у випуску:

      Посольство США у Києві привітало Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу.

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      Теги: Голос Америки Новини США Бюджет
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