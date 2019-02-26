Голос Америки: США усилят давление на Николаса Мадуро в Венесуэле
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты планируют усилить давление на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. На собрании лидеров Латинской Америки в Колумбии политики обсуждали стратегию, которая помогла бы урегулировать ситуацию в Венесуэле.
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Источник: 24 канал
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