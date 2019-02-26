Голос Америки: США усилят давление на Николаса Мадуро в Венесуэле

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты планируют усилить давление на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. На собрании лидеров Латинской Америки в Колумбии политики обсуждали стратегию, которая помогла бы урегулировать ситуацию в Венесуэле.

Также в выпуске: Президент Дональд Трамп отправляется на вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Почему Вьетнам и США, несмотря на войну в прошлом, сейчас активно сотрудничают.