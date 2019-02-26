Голос Америки: Коли США посилять тиск на Ніколаса Мадуро у Венесуелі

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполучені Штати планують посилити тиск на диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. На зібранні лідерів Латинської Америки у Колумбії політики обговорювали стратегію, яка допомогла б врегулювати ситуацію у Венесуелі.

Також у випуску: Президент Дональд Трамп вирушає на другу зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Чому В'єтнам та США, не зважаючи на війну в минулому, зараз активно співпрацюють.