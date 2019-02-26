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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Голос Америки: Коли США посилять тиск на Ніколаса Мадуро у Венесуелі

      Голос Америки 42 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполучені Штати планують посилити тиск на диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. На зібранні лідерів Латинської Америки у Колумбії політики обговорювали стратегію, яка допомогла б врегулювати ситуацію у Венесуелі.

      Також у випуску:

      Президент Дональд Трамп вирушає на другу зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. 

      Чому В'єтнам та США, не зважаючи на війну в минулому, зараз активно співпрацюють.

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      Теги: Голос Америки Дональд Трамп Новини США Венесуела
      Джерело: 24 канал
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