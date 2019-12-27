Голос Америки: США выдвинули серьезный ультиматум относительно "Северного потока-2"

В свежем выпуске "Голоса Америки" – США введут санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2", если они не продемонстрируют немедленных усилий по сворачиванию работ, –заявили в Госдепе. Компании должны завершить сворачивание работ в течение 30 дней. Связанные компании должны обеспечить, чтобы корабли, участвующие в проекте, немедленно прекратили строительство.

Также в выпуске: Украина получила 2,9 миллиарда долларов от российского "Газпрома". Украинки в Сан-Диего организовали мастер-классы плетения бисером.