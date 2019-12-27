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      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Голос Америки: США выдвинули серьезный ультиматум относительно "Северного потока-2"

      Голос Америки 126 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – США введут санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2", если они не продемонстрируют немедленных усилий по сворачиванию работ, –заявили в Госдепе. Компании должны завершить сворачивание работ в течение 30 дней. Связанные компании должны обеспечить, чтобы корабли, участвующие в проекте, немедленно прекратили строительство.

      Также в выпуске:

      Украина получила 2,9 миллиарда долларов от российского "Газпрома".

      Украинки в Сан-Диего организовали мастер-классы плетения бисером.

      10 правил о сексе, которые должен соблюдать каждый
      27 декабря
      1175
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Голос Америки Северный поток-2 Санкции
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