Голос Америки: США висунули серйозний ультиматум щодо "Північного потоку-2"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – США запровадять санкції проти компаній, долучених до побудови "Північного потоку-2", якщо вони не продемонструють негайних зусиль зі згортання робіт, –заявили у Держдепі. Компанії мають завершити згортання робіт протягом 30 днів. Пов'язані компанії мають забезпечити, щоб кораблі, що беруть участь у проєкті, негайно припинили діяльність з будівництва.
Також у випуску:
Україна отримала 2,9 мільярда доларів від російського "Газпрому".
Українки у Сан-Дієго організували майстер-класи плетіння бісером.
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