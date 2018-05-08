Голос Америки. США выходят с иранской ядерной сделки
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп объявил, что США выходят из иранской ядерной сделки. Он раскритиковал правительство Тегерана и пообещал ввести новые санкции против иранской нефтяной промышленности.
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Источник: 24 Канал
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