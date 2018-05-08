Голос Америки. США выходят с иранской ядерной сделки

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп объявил, что США выходят из иранской ядерной сделки. Он раскритиковал правительство Тегерана и пообещал ввести новые санкции против иранской нефтяной промышленности.

Также в выпуске: Украинская группа "Скай" завершила свое турне по США. Извержение вулкана на Гавайях.