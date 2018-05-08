Голос Америки. США виходять з іранської ядерної угоди
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп оголосив, що США виходять із іранської ядерної угоди. Він розкритикував уряд Тегерану й пообіцяв ввести нові санкції проти іранської нафтової промисловості.
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Джерело: 24 Канал
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