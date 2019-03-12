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      Голос Америки: США отзывают из Венесуэлы всех своих дипломатов

      Голос Америки 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – на этой неделе Соединенные штаты Америки вернут всех своих дипломатов в Венесуэле домой. Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации безопасности в стране.

      Также в выпуске:

      Более 10 стран приостановили использование самолета Boeing 737 MAX до выяснения обстоятельств падения самолета этой модели в Эфиопии.

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      Теги: Новости политики Новости США Венесуэла Голос Америки
      Источник: 24 канал
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