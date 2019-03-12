Голос Америки: США відкликають з Венесуели усіх свої дипломатів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – цього тижня Сполучені штати Америки повернуть всіх своїх дипломатів у Венесуелі додому. Таке рішення прийняли через погіршення ситуації безпеки у країні.
Також у випуску:
Понад 10 країн призупинили використання літака Boeing 737 MAX до з'ясування обставин падіння літака цієї моделі в Ефіопії.
Джерело: 24 канал
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