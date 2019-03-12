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      Голос Америки: США відкликають з Венесуели усіх свої дипломатів

      Голос Америки 88 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – цього тижня Сполучені штати Америки повернуть всіх своїх дипломатів у Венесуелі додому. Таке рішення прийняли через погіршення ситуації безпеки у країні.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини політики Новини США Голос Америки Венесуела
      Джерело: 24 канал
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