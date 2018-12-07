Голос Америки. Станет ли бывшая телеведущая послом США в ООН
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп предложил прежнюю телеведущую и пресс-секретаря Госдепа на должность посла США в ООН, а министра юстиции Джорджа Буша-старшего – на аналогичную должность в своей администрации.
Также в выпуске:
Как новое развитие в расследовании Роберта Мюллера скажется на президенте США.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Кандидатов в президенты должны осматривать психиатр и нарколог: нардепы зарегистрировали проектсегодня , 23:54
-
Подозреваемого в убийстве, который сбежал из зала Голосеевского суда, задержалисегодня , 23:14
-
Константинополь решил лишить митрополита УПЦ МП Онуфрия титула: текст документасегодня , 21:19
Комментарии