Голос Америки. Станет ли бывшая телеведущая послом США в ООН

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп предложил прежнюю телеведущую и пресс-секретаря Госдепа на должность посла США в ООН, а министра юстиции Джорджа Буша-старшего – на аналогичную должность в своей администрации.

Также в выпуске: Как новое развитие в расследовании Роберта Мюллера скажется на президенте США.