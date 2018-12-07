Голос Америки. Чи стане колишня телеведуча послом США в ООН

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп запропонував колишню телеведучу та речницю Держдепу на посаду посла США в ООН, а міністра юстиції Джорджа Буша-старшого – на аналогічну посаду у своїй Адміністрації.

Також у випуску: Як новий розвиток в розслідуванні Роберта Мюллера позначиться на президентові США.