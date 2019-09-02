Голос Америки: Страшные последствия мощного урагана "Дориан"

В свежем выпуске "Голоса Америки" – ураган "Дориан" продолжает бушевать на Багамских островах. Он разрушил более 13 тысяч домов. Ураган особенно опасен тем, что очень медленно движется – лишь 7 километров в час.

Также в выпуске: Вице-президент США Майк Пенс, который находится в Варшаве, заявил, что Вашингтон будет выполнять свои обязательства по защите Польши против возможной российской агрессии.

Источник: 24 канал