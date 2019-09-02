Голос Америки: Страшні наслідки потужного урагану "Доріан"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – ураган "Доріан" продовжує вирувати на Багамських островах. Він зруйнував понад 13 тисяч домівок. Ураган особливо небезпечний тим, що дуже повільно рухається – лише 7 кілометрів на годину.
Також у випуску:
Віцепрезидент США Майк Пенс, який перебуває у Варшаві, заявив, що Вашингтон виконуватиме свої зобов'язання з захисту Польщі проти можливої російської агресії.
Джерело: 24 канал
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