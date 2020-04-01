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      Голос Америки: стремительный рост безработицы в США ударил по украинцам

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – от 3,5 до 5 миллионов американцев по последним данным потеряли работу. По прогнозам экономистов, до конца кризиса эта цифра может вырасти до 47 миллионов, или трети всех работающих. Среди тех, кто по крайней мере частично оказался без работы – немало украинцев.

      Также в выпуске:

      Власти города Вашингтон и двух соседних штатов Мэриленда и Вирджинии приказали американцам оставаться дома. Выходить из дома можно только в магазины, аптеки и делать упражнения. На работу – лишь критически важным работникам. Собираться в группы более 10 человек запрещено.

      Теги: Безработица Новости Украины Новости США Голос Америки
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