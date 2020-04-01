Голос Америки: Стрімке зростання безробіття в США вдарило по українцях
У свіжому випуску "Голосу Америки" – від 3,5 до понад 5 мільйонів американців за останніми даними втратили роботу. За прогнозами економістів, до кінця кризи ця цифра може зрости до 47 мільйонів або ж третини усіх працюючих. Серед тих, хто принаймні частково опинився без роботи – чимало українців.
Також у випуску:
Влада міста Вашингтон та двох сусідніх штатів Мериленду та Вірджинії наказала американцям залишатися вдома. Виходити з оселі можна лише в крамниці, аптеки та робити вправи. На роботу – лише критично важливим працівникам. Збиратися в групи у понад 10 осіб заборонено.
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