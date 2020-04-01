00:09
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: Стрімке зростання безробіття в США вдарило по українцях

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – від 3,5 до понад 5 мільйонів американців за останніми даними втратили роботу. За прогнозами економістів, до кінця кризи ця цифра може зрости до 47 мільйонів або ж третини усіх працюючих. Серед тих, хто принаймні частково опинився без роботи – чимало українців.

      Також у випуску: 

      Влада міста Вашингтон та двох сусідніх штатів Мериленду та Вірджинії наказала американцям залишатися вдома. Виходити з оселі можна лише в крамниці, аптеки та робити вправи. На роботу – лише критично важливим працівникам. Збиратися в групи у понад 10 осіб заборонено.

      Теги: Безробіття Новини України Новини США Голос Америки
      Коментарі

      Читайте також

      31 березня , 18:01 Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
      Food and Drinks 108554
      31 березня , 17:38 МОЗ назвало нові умови для роботи продуктових ринків під час карантину
      Новини України 8924
      31 березня , 19:32 У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг, – ЗМІ
      Новини України 11343
      31 березня , 17:09 Українці можуть помирати не лише від коронавірусу
      Блоги 4005
      31 березня , 19:45 Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 800 000 випадків, карантин можуть продовжити
      Новини України 7864
      31 березня , 23:32 Коронавірус на Тернопільщині: кількість хворих зросла майже до 100 осіб
      Лікування 27638
      31 березня , 20:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
      Інтернет 13054
      31 березня , 19:15 Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули
      Новини України 3706
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      31 березня , 22:00 У всіх бідах росіян винен коронавірус
      Андрій Макаревич
      31 березня , 19:40 Коронавірус та криза: чи вплине пандемія COVID-19 на хід медреформи
      Світлана Попова
      31 березня , 18:48 У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук