00:00
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. Суд над бывшим советником Трампа и Януковича начнется 31 июля

Голос Америки 18 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – 60 миллионов долларов получил Пол Манафорт за работу консультантом на выборах в Украине. Сотни документов и свидетельств о сотрудничестве с бывшей украинской властью станут главными доказательствами в суде.

Также в выпуске:

Сто дней до промежуточных выборов в Конгресс. Шансы оппозиционных демократов оценивают выше.

Пожары со смертельным исходом в Калифорнии.

Теги: Пол Манафорт Дональд Трамп Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 30 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Голос Америки. Какие последствия будет иметь ультиматум Путина в отношении США
 4 октября 2016 , 00:29 1
Голос Америки. Сенсационные заявления министра финансов Украины на международном форуме
 13 июля 2015 , 23:55
Голос Америки. США намерены привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине
 20 февраля 2017 , 23:28
"Голос Америки". Порошенко единолично может вешать ярлык "плохого олигарха"
 11 июня 2015 , 23:59
Голос Америки. Пол Манафорт на следующей неделе предстанет перед американским судом
 25 июля , 23:35
Голос Америки. Как восстанавливаются от психологической травмы подростки школы Санта-Фе в Техасе
 24 мая , 00:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук