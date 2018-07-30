Голос Америки. Суд над бывшим советником Трампа и Януковича начнется 31 июля
В свежем выпуске "Голос Америки" – 60 миллионов долларов получил Пол Манафорт за работу консультантом на выборах в Украине. Сотни документов и свидетельств о сотрудничестве с бывшей украинской властью станут главными доказательствами в суде.
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Источник: 24 канал
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