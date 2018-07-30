Голос Америки. Суд над бывшим советником Трампа и Януковича начнется 31 июля

В свежем выпуске "Голос Америки" – 60 миллионов долларов получил Пол Манафорт за работу консультантом на выборах в Украине. Сотни документов и свидетельств о сотрудничестве с бывшей украинской властью станут главными доказательствами в суде.

Также в выпуске: Сто дней до промежуточных выборов в Конгресс. Шансы оппозиционных демократов оценивают выше. Пожары со смертельным исходом в Калифорнии.