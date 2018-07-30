Голос Америки. Суд над колишнім радником Трампа і Януковича розпочнеться 31 липня
У свіжому випуску Голос Америки – 60 мільйонів доларів отримав Пол Манафорт за роботу консультантом на виборах в Україні. Сотні документів та свідчень про співпрацю з колишньою українською владою стануть головними доказами у суді.
Також у випуску:
Сто днів до проміжних виборів у Конгрес. Шанси опозиційних демократів оцінюють вище.
Пожежі зі смертельними наслідками у Каліфорнії.
Джерело: 24 канал
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