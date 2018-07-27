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Голос Америки. Трамп готов приехать в Москву по приглашению Путина

Голос Америки 32 Читати новину українською

В свежем выпуске Голос Америки – такое решение Трампа сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Трамп открыт к идее официального приглашения и ожидает визит Путина в США.

Также в выпуске:

Экономика США выросла быстрее всего за 4 года.

Экс-юрист Трампа Майкл Коэн: президент знал о встрече в 2016 году его представителей с российским юристом, которая обещала "компромат" на Хиллари Клинтон.

Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Новости России Голос Америки
Источник: 24 канал
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