Голос Америки. Трамп готов приехать в Москву по приглашению Путина
В свежем выпуске Голос Америки – такое решение Трампа сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Трамп открыт к идее официального приглашения и ожидает визит Путина в США.
Также в выпуске:
Экономика США выросла быстрее всего за 4 года.
Экс-юрист Трампа Майкл Коэн: президент знал о встрече в 2016 году его представителей с российским юристом, которая обещала "компромат" на Хиллари Клинтон.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии