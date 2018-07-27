Голос Америки. Трамп готовий приїхати до Москви на запрошення Путіна
У свіжому випуску Голос Америки – таке рішення Трампа повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. За її словами, Трамп відкритий до ідеї офіційного запрошення і очікує на візит Путіна в США.
Також у випуску:
Економіка США зросла найшвидше за 4 роки.
Екс-юрист Трампа Майкл Коен: президент знав про зустріч у 2016 року його представників з російською юристкою, яка обіцяла “компромат” на Гілларі Клінтон.
Джерело: 24 канал
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