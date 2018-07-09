Голос Америки. Трамп готовится сделать одно из важнейших решений своего президентства
В свежем выпуске "Голос Америки" – возможно, одно из главных решений в своем президентстве готовится сделать Трамп. 9 июля вечером глава государства озвучит имя кандидата на должность судьи Верховного Суда США.
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Итогами саммита Украина – ЕС в Брюсселе стали поддержка Украины, празднование прогресса реформ и напоминание о необходимости борьбы с коррупцией.
Источник: 24 канал
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